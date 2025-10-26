Aufgrund des Sturmes und des Regens werden Veranstaltungen für den heutigen Sonntag, 26. Oktober, überall abgebrochen oder abgesagt.

Merseburg/MZ. - Aufgrund des Sturms und des Regens am heutigen Sonntag, 26. Oktober, werden überall im Saalekreis Veranstaltungen abgebrochen oder abgesagt.

Das betrifft in Merseburg das Zauberfest. Oberbürgermeister Sebastian Müller-Bahr bedankte sich in den sozialen Netzwerken bei allen Helfern und Mitwirkenden. Sie hätten das Fest bis Sonntagmittag zu etwas Besonderem gemacht. Parallel entschieden sich die Veranstalter des Rabenmarktes auf dem Domplatz, zusammen zu packen. Die Sicherheit sollte im Vordergrund stehen, sagte Initiator Steffen Schmidt aus Oechlitz der MZ.

Der Kräutermarkt, der in Schafstädt stattfinden sollte, wurde genau so abgesagt. Das teilte der Bad Lauchstädter Bürgermeister Christian Runkel in den sozialen Medien mit. Er versprach eine Neuauflage 2026. Geiseltalsee-Winzer Lars Reifert wird seine Straußwirtschaft auf dem Weinberg ebenfalls nicht öffnen und bat alle, aus Sicherheitsgründen den Rundweg um den See zu meiden.