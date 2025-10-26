Sangerhausen. - Einen Volltreffer hat die Polizei am Samstagabend in Sangerhausen gelandet, Gegen 22.30 Uhr wurde in der Wilhelm-Schmied-Straße ein Skoda Roomster angehalten, weil der Verdacht bestand, das Fahrzeug könnte gestohlen sein. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die angebrachten Kennzeichen nicht zu dem Auto gehörten und dass es tatsächlich nach einem Diebstahl zur Fahndung stand.

Der 20-Jährige am Steuer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ein Drogenschnelltest schlug positiv auf Cannabis sowie Amphetamine an. Als die Polizisten den Mann und das Fahrzeug durchsuchten, stießen sie auf verschiedene Werkzeuge, die für Einbruchsdelikte genutzt worden sein könnten.

Auto in Sangerhausen kontrolliert: Einbruchswerkzeug und Diebesgut?

Im Laderaum fanden die Beamten ein hochwertiges Fahrrad und eine Münzsammlung, die sie ebenfalls erst mal sicherstellten. Der 20-Jährige, der in Arnstein wohnt, hatte zudem ein Einhandmesser dabei, das er im öffentlichen Raum nicht führen durfte. Zu den zahlreichen Verstößen, die angezeigt wurden, gehört auch der Umstand, dass er mit einem Auto ohne Versicherung und Zulassung unterwegs war. Der Mann wurde zur Entnahme einer Blutprobe gebracht.