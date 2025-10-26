Jiri Zurek nimmt nachts die Töne der historischen Hildebrandt-Orgel in der Jacobikirche in Sangerhausen auf. Warum die Digitalisierung der Töne für die Kantorin Martina Pohl und die Kirchengemeinde ist es eine Win-Win-Situation.

Jiri Zurek an der historischen Hildebrandt-Orgel in der Jacobikirche Sangerhausen.

Sangerhausen - Nachts in der Sangerhäuser Jacobikirche am Markt. Im Kirchenschiff ist es dunkel. Nur am Spieltisch und die 1908 Pfeifen der historischen Hildebrandt-Orgel auf der Empore sind beleuchtet. Ein einsamer Ton schwebt durch den Raum.