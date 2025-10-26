Eine Begehung mit Menschen mit Handicap zeigt Problemstellen auf dem Marktplatz und in der Burgstraße von Bitterfeld auf. Selbst vor einer Krankenkasse drohen Rollis in den Pflasterrillen steckenzubleiben.

Rollis bleiben im Pflaster stecken - Sorgen in Bitterfelder Innenstadt

Die Rampen vor dem Geschäft der Telekom und der Krankenkasse IKK gesund plus in der Burgstraße wurden bei der Begehung kritisiert.

Bitterfeld/MZ. - Der Bitterfelder Marktplatz und die viel frequentierte Burgstraße weisen für Menschen mit Handicap viele Problemstellen auf. Das ist eines der Ergebnisse einer Stadtbegehung des Teilhabemanagements mit Menschen mit Handicap, wie Linken-Stadträtin Dagmar Zoschke im Ortschaftsrat mitteilte.