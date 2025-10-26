Ein stark alkoholisierter und mit einem Messer bewaffneter Mann wurde am Freitagabend in der Naumburger Overwegstraße von der Polizei gestellt. Er kam in eine psychiatrische Eintrichtung.

Naumburg/cm - In der Naumburger Overwegstraße kam es Freitagabend gegen 19 Uhr zu einem Einsatz von Rettungsdienst und Polizei. Ein alkoholisierter Mann kündigte lautstark mehrere Straftaten an und gab an, ein Messer bei sich zu führen, das ihm widerstandslos abgenommen werden konnte, teilte ein Polizeisprecher mit.

Der Mann wurde in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen. Ein Atemalkoholtest ergab 2,40 Promille. Es wurde eine Anzeige wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten erstattet sowie ein Verstoß gegen das Waffengesetz angezeigt.