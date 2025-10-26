Monatelang wurde außen saniert, war das Fachwerkmuseum im Ständerbau in Quedlinburg trotzdem für Besucher geöffnet. Nun hat die Winterpause früher als üblich begonnen – aus gutem Grund.

Die Sanierungsarbeiten an Fassade und Dach sind abgeschlossen; nun ist das Fachwerkmuseum aber früher als regulär in die Winterpause gestartet.

Quedlinburg/MZ. - Das Gerüst ist abgebaut, die nötigen Sanierungsarbeiten an den Fassaden und am Dach des Ständerbaus in Quedlinburg sind beendet. Dennoch hat das einzigartige Fachwerkmuseum, dessen Türen während der monatelangen Arbeiten für Besucher geöffnet geblieben waren, diese vorfristig für die Winterpause 2025/2026 geschlossen.