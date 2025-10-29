Vierter „Tag der Entscheidung“ in Merseburg Diese Projekte haben beim Merseburger Bürgerbudget 2025 gewonnen

Drei Stunden lang konnten die Merseburger am Mittwoch wieder abstimmen, welche Projekte Geld aus dem Bürgerbudget bekommen. 70.500 Euro lagen bereit. Welche Projekte gewonnen haben, welcher Ortsteil sich gleich über zwei Gewinne freuen kann und wie viele Merseburger zur Abstimmung kamen.