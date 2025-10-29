weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  Vierter „Tag der Entscheidung" in Merseburg: Diese Projekte haben beim Merseburger Bürgerbudget 2025 gewonnen

Drei Stunden lang konnten die Merseburger am Mittwoch wieder abstimmen, welche Projekte Geld aus dem Bürgerbudget bekommen. 70.500 Euro lagen bereit. Welche Projekte gewonnen haben, welcher Ortsteil sich gleich über zwei Gewinne freuen kann und wie viele Merseburger zur Abstimmung kamen.

Von Luise Mosig Aktualisiert: 29.10.2025, 21:32
Leichte Skulls, Ruder also, aus Carbon für insgesamt 700 Euro will die Merseburger Rudergesellschaft für ihren Nachwuchs anschaffen. Kann sie jetzt auch.
Leichte Skulls, Ruder also, aus Carbon für insgesamt 700 Euro will die Merseburger Rudergesellschaft für ihren Nachwuchs anschaffen. Kann sie jetzt auch. (Foto: Katrin Sieler)

Merseburg/MZ. - „Nur so viel vorab: Einige, die es nicht vermuten, dabei zu sein, sind dabei“, mit diesen Worten läutete der Merseburger Stadtratsvorsitzende Michael Hayn (CDU) am Mittwochabend die Verkündung der Gewinner des diesjährigen Bürgerbudgets ein.