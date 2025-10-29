Im Stadtrat wurde über das Parkplatzproblem gesprochen, das es in mehreren Stadtvierteln gibt. Eine Lösung könnten Supermarktparkflächen sein, die nachts leer stehen. Warum die Stadt die Idee ablehnt.

Nachts sind die meisten Supermarktparkplätze leer. Könnten sie dann zum Anwohnerparkplatz werden?

Halle (Saale)/MZ. - In mehreren Stadtvierteln ist allabendlich ein Schauspiel auf den Straßen zu beobachten, das zwar komödiantisch anmutet, aber in Wahrheit eher tragisch ist. Autofahrer rollen im Schritttempo suchend immer wieder durch die gleichen Straßen, die dicht an dicht gesäumt sind mit parkenden Autos. Viele Hallenser waren wahrscheinlich selbst schon einmal Darsteller in diesem Trauerspiel. Die Rede ist vom Parkplatzproblem, das beispielsweise im Paulus-, Johannes- oder Medizinerviertel und auch in der Vogelweide besteht. In vielen Gebieten gibt es einfach zu wenig freie Parkplätze bei zu vielen Autos. Bei der Stadtratssitzung am Mittwoch wurde das Thema angesprochen. Möglicherweise gibt es bald eine Lösung.