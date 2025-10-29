Groß war die Freude nicht nur über den Start des 8. Silbersalz-Festivals. Vor allem der Auftritt von Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim zur Eröffnung war ein großer Wunsch, der für die Veranstalter in Erfüllung ging.

Endlich da: Festivalleiterin Donata von Perfall (links) freut sich über Mai Thi Nguyen-Kim.

„Es funkt“ ist das Motto des 8. Silbersalz-Festivals. So könnte man auch die Stimmung am Mittwochabend im ehemaligen Kaufhof bezeichnen.

Bekannt mit ihrem Kanal „Mai Think X“

Dass die Eröffnungsveranstaltung schon vor Tagen ausgebucht war, lag vor allem an ihr: Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim.

Sie hat Wissenschaftsvermittlung entstaubt und erklärt zum Beispiel auf ihrem Kanal „Mai Think X“, was von Trainingstipps von Fitness-Influencern zu halten ist oder warum es irgendwann wieder eine Pandemie geben wird.

Festival: Drei Jahre um den Star bemüht

Festivalleiterin Donata von Perfall sagte: „Wir haben drei Jahre lang versucht, sie nach Halle zu holen. In diesem Jahr ist es uns endlich gelungen.“

Bis zum Sonntag, gibt es unzählige Wissenschafts- und Medien-Veranstaltungen in der ganzen Stadt.