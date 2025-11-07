Alexia Allesch ist in den USA aufgewachsen, Nationalspielerin von Österreich. Welche Rolle sie beim Syntainics MBC in Halle spielt.

Basketball-Bundesliga: Jetzt beim MBC und 2028 bei Olympia?

Halle/MZ/FAB - Auf der inoffiziellen Exotenskala für ungewöhnliche Olympiateilnehmer stehen für alle Zeiten die jamaikanische Bobfahrer von 1988 an der Spitze. Irgendwo im Mittelfeld würden sich Basketballerinnen aus Österreich platzieren. Keine Sensation, aber das Alpenland steht doch viel mehr für Skifahrerinnen als Korbjägerinnen.