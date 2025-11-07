Zwei sechsjährige Kinder werden in Ballenstedt als vermisst gemeldet. Die Polizei startet eine große Suchaktion, um das Duo noch vor der kalten Nacht im Harz wiederzufinden. Welches Ergebnis die Aktion brachte.

Polizeihelikopter über Ballenstedt: So endet Suche nach zwei vermissten Kinder im Harz

Ein Polizeihubschrauber stand während der Suche nach zwei vermissten Kindern über Ballenstedt im Harz.

Ballenstedt/MZ. - Ein Polizei-Hubschrauber, der am Freitagabend, 7. November, gut und gern eine Stunde über Ballenstedt gekreist ist, hat für Rätselraten gesorgt. Nach Angaben des Leitenden Einsatzbeamten (LEvD) im Harzrevier stand der Einsatz im Zusammenhang mit der Suche nach zwei vermissten Kindern.