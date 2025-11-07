Einkaufsmarkt urplötzlich dicht Supermarkt-Dach in Roßla droht offenbar einzustürzen - Was bisher bekannt ist
Der Penny-Discounter in Roßla ist am Freitag Hals über Kopf geräumt worden. Grund sind offenbar massive Probleme am Dach des Gebäudes.
Aktualisiert: 07.11.2025, 17:27
Roßla/MZ. - Viele Kunden, die Freitag im Pennymarkt Roßla ihren Wochenendeinkauf erledigen wollten, mussten unverrichteter Dinge wieder nach Hause fahren. Denn der zur Rewe-Gruppe gehörende Discountmarkt in der Halleschen Straße sowie die darin befindlichen Fleischerei- und Bäckerei-Filialen wurden gegen Mittag Hals über Kopf geschlossen.