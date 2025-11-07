weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Sangerhausen
    4. >

  4. Einkaufsmarkt urplötzlich dicht: Supermarkt-Dach in Roßla droht offenbar einzustürzen - Was bisher bekannt ist

Einkaufsmarkt urplötzlich dicht Supermarkt-Dach in Roßla droht offenbar einzustürzen - Was bisher bekannt ist

Der Penny-Discounter in Roßla ist am Freitag Hals über Kopf geräumt worden. Grund sind offenbar massive Probleme am Dach des Gebäudes.

Von Frank Schedwill und Steffi Rohland Aktualisiert: 07.11.2025, 17:27
Mit diesem Aushang wurden die Kunden vage über die Schließung informiert
Mit diesem Aushang wurden die Kunden vage über die Schließung informiert (Foto: Steffi Rohland)

Roßla/MZ. - Viele Kunden, die Freitag im Pennymarkt Roßla ihren Wochenendeinkauf erledigen wollten, mussten unverrichteter Dinge wieder nach Hause fahren. Denn der zur Rewe-Gruppe gehörende Discountmarkt in der Halleschen Straße sowie die darin befindlichen Fleischerei- und Bäckerei-Filialen wurden gegen Mittag Hals über Kopf geschlossen.