Der Penny-Discounter in Roßla ist am Freitag Hals über Kopf geräumt worden. Grund sind offenbar massive Probleme am Dach des Gebäudes.

Supermarkt-Dach in Roßla droht offenbar einzustürzen - Was bisher bekannt ist

Mit diesem Aushang wurden die Kunden vage über die Schließung informiert

Roßla/MZ. - Viele Kunden, die Freitag im Pennymarkt Roßla ihren Wochenendeinkauf erledigen wollten, mussten unverrichteter Dinge wieder nach Hause fahren. Denn der zur Rewe-Gruppe gehörende Discountmarkt in der Halleschen Straße sowie die darin befindlichen Fleischerei- und Bäckerei-Filialen wurden gegen Mittag Hals über Kopf geschlossen.