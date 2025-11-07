Unglücksfall Mit dem Rollator ins Wasser gestürzt: Feuerwehr Aschersleben rettet Seniorin aus der Eine
In Aschersleben ist eine Seniorin mit ihrem Rollator in die Eine gestürzt. Zeugen des Geschehens alarmierten Feuerwehr und ASB, die schnell vor Ort eintrafen.
07.11.2025, 12:56
Aschersleben/MZ - Am Freitagmittag ist in Aschersleben eine Seniorin in die Eine gestürzt und musste von der Ascherslebener Feuerwehr gerettet werden. Der Unfall ereignete sich gegen 11.30 Uhr auf Höhe der Grundschule Pfeilergraben. Die Frau war dort mit einem Rollator unterwegs, als sie die Böschung hinab ins Flussbett geriet und im Wasser liegen blieb.