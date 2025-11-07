Die neuen halleschen Volleyballer kommen immer besser in der Bundesliga an. Trainer Imhoff freut besonders, dass eine seiner Einschätzungen zutrifft.

So ordnet Trainer Imhoff den Saisonstart der Volley Goats ein

Nach fünf Spielen in 14 Tagen

Halle/MZ. - Cristian Imhoff hat den ersten Tag ohne einen Volleyball in der Hand nach zwei Wochen mit einem Spaziergang verbracht. Mit seiner Frau Mai und Hündin Muna war der Trainer der cerebricks Volley Goats am Donnerstag an der Goitzsche unterwegs, um nach dem harten Saisonauftakt der Bundesliga mit fünf Spielen in 14 Tagen den Kopf freizubekommen.