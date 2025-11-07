LED-Flutlicht für Elster-Bau-Sportplatz: SV Eintracht bringt Licht ins Dunkel, spart Strom und verbessert Trainingsbedingungen. Wie das Gelände klimafreundlich modernisiert wird.

Die alten Flutlichter auf dem Elster-Bau-Sportpark sind passé. Darüber freut sich Norbert Apel, Vorstandsmitglied des SV Eintracht Elster.

Elster/MZ. - Endlich geht in Elster das Licht an – sehr zur Freude von Norbert Apel, Vorstandsmitglied des SV Eintracht Elster. Jedes Mal, wenn er in dieser Woche die Baufortschritte im Elster-Bau-Sportpark beobachtet, ist ihm die Begeisterung anzumerken. Und er ist nicht der Einzige: Immer wieder bleiben interessierte Anwohner stehen und verfolgen, wie die alte Flutlichtanlage durch moderne LED-Technik ersetzt wird.