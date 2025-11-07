Im Jessener Schmuckwarengeschäft von Andrea Panick findet wieder eine Modenschau statt. Was einige Models vor ihrer Premiere erzählen und welche Frisuren derzeit im Trend liegen.

Kilian Schulze, Emily Gedenk, Lina Simon und Melina Kettner (von links) gehören zu den Models, die am Samstag über den Laufsteg gehen.

Jessen/MZ. - Der Platz vor dem großen Spiegel ist begehrt. Alle paar Minuten erscheint dort ein Model, betrachtet das neue Outfit von allen Seiten und bekommt Tipps in puncto Farbauswahl oder Frisur. Der Laufsteg im Schmuckgeschäft von Andrea Panick gehört mit etwa sieben Metern Länge wahrscheinlich zu den kleinsten im Land.