Immer wieder sind in den vergangenen Monaten die Glasscheiben aus Haltestellen zertrümmert worden. Nun hat sich die Polizei dazu geäußert.

Dessau/MZ. - Erneut haben Unbekannte mehrere Glasscheiben einer Haltestelle zerstört und damit großen Schaden angerichtet. In dieser Woche traf es das Wartehäuschen in der Amalienstraße. In den Wochen zuvor waren bereits andere Scheiben anderer Haltestellen angegriffen worden.

Wie die Polizei auf MZ-Nachfrage mitteilt, kam es in den vergangenen drei Monaten zu insgesamt acht Sachbeschädigungen an Haltestellen, bei denen Scheiben von Rück- beziehungsweise Seitenwänden zerstört oder beschädigt wurden. „Es handelt sich dabei sowohl um Fahrgastunterstände von Bushaltestellen als auch Straßenbahnen“, teilte ein Polizeisprecher mit. Dabei entstand ein Sachschaden von geschätzten 6.200 Euro. Nach Angaben des Tiefbauamtes und der Dessauer Verkehrsgesellschaft umfasst die Summe alle anfallenden Kosten, inklusive Beschaffung, Montage, Installation der Tafeln für das touristische Leitsystem sowie die Vitrinen.

Ob es sich um eine Häufung von Sachbeschädigungen handelt, konnte die Polizei nicht sagen. Die Straftaten würden im System nicht separat erfasst, hieß es. „Zu tatverdächtigen Personen können aus ermittlungstaktischen Gründen keine Aussagen getroffen werden“, so der Sprecher weiter.