In dieser Woche konnte man im Hyzet-Klubhaus zur Blutspende gehen. Feuerwehrmann Holger Förster aus Rehmsdorf kommt seit vielen Jahren regelmäßig. Was ihn dazu bewegt.

Regelmäßig kann man im Hyzet Klubhaus Blut spenden. Für Holger Förster ist das ein fester Termin. Er spendete am Mittwoch bereits zum 100. Mal und wurde von Filine Burgold (links) und Brit Meinhardt dafür ausgezeichnet.

Alttröglitz/MZ. - Schenke Leben, spende Blut – so steht auf dem Aufsteller am Hyzet-Klubhaus und viermal im Jahr findet in Alttröglitz die Blutspende statt. Dieses Mal – also am Mittwochabend – kamen 56 Frauen und Männer. Einer davon ist Holger Förster. Für ihn ist es ein besonderer Tag, denn er kommt bereits zum 100. Mal. „Ich gehe eigentlich schon immer zur Blut-Spende, war auch schon zu DDR-Zeiten mit dabei. Damals wurde noch in der kleinen Poliklinik im Hydrierwerk gespendet“, sagt Holger Förster.