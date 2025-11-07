In einem ICE auf der Fahrt von Berlin nach München ist es am Donnerstag, 6. November, zu einem Zwischenfall gekommen.

Bitterfeld/MZ. - In einem ICE auf der Fahrt von Berlin nach München ist es am Donnerstagnachmittag, 6. November, zu einem Zwischenfall gekommen, der zu einem Polizeieinsatz auf dem Bahnhof in Bitterfeld führte.

Nach Angaben der Bundespolizei war das Revier in Dessau gegen 15.35 Uhr über einen aggressiven Fahrgast informiert worden, der ohne gültigen Fahrausweis reiste und Mitreisende belästigte. Am Bahnhof in Bitterfeld konnte mit Kräften der Landespolizei in dem ICE ein 36-Jähriger festgestellt werden, der augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand. Einen Alkoholtest verweigerte der Mann.

Die Befragung von Reisenden im Zug ergab, dass der Mann eine 23-Jährige nach ihrem Zustieg in Berlin in obszöner Art und Weise beleidigt und mehrfach versucht hatte, sie aus ihrem Sitz zu drängen. Die Frau sowie zwei weitere Fahrgäste verließen daraufhin die Sitzgruppe. Nach Angaben weiterer Zeugen spuckte der Mann anschließend in Richtung der zuvor beleidigten Fahrgäste.

Die Polizei leitete Ermittlungen wegen Beleidigung, Nötigung, Körperverletzung und Erschleichen von Leistungen ein. Der Mann erhielt einen Platzverweis für den Bahnhof Bitterfeld und wurde von der Weiterfahrt ausgeschlossen. Durch den Vorfall verspätete sich der ICE um 24 Minuten.