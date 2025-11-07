Handball Regionalliga HC Aschersleben will gegen Dresden mit mehr Durchschlagskraft agieren
Die Ascherslebener Alligatoren wollen im Regionalliga-Heimspiel den Tabellenzweiten aus Dresden ärgern. Das Team aus Aschersleben ist wie immer motiviert. Gelingt eine Überraschung?
07.11.2025, 16:15
Aschersleben/MZ - Die Handballer des HC Aschersleben stehen vor einer schweren, aber spannenden Aufgabe: Am kommenden Sonnabend, 8. November, gastiert mit dem HC Elbflorenz Dresden II der aktuelle Tabellenzweite der Regionalliga Mitteldeutschland im Ballhaus (Anwurf 18 Uhr). Ein echtes Brett also – doch die Alligatoren zeigen sich trotz schwieriger Ausgangslage kämpferisch.