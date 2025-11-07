Die Ascherslebener Alligatoren wollen im Regionalliga-Heimspiel den Tabellenzweiten aus Dresden ärgern. Das Team aus Aschersleben ist wie immer motiviert. Gelingt eine Überraschung?

HC Aschersleben will gegen Dresden mit mehr Durchschlagskraft agieren

Der HC Aschersleben, hier mit Florian Nupnau beim Wurf, erwartet in heimischer Halle die Mannschaft vom HC Elbflorenz Dresden II.

Aschersleben/MZ - Die Handballer des HC Aschersleben stehen vor einer schweren, aber spannenden Aufgabe: Am kommenden Sonnabend, 8. November, gastiert mit dem HC Elbflorenz Dresden II der aktuelle Tabellenzweite der Regionalliga Mitteldeutschland im Ballhaus (Anwurf 18 Uhr). Ein echtes Brett also – doch die Alligatoren zeigen sich trotz schwieriger Ausgangslage kämpferisch.