Weltstar bei Amazon Prime Maxton Hall: Millionen Augen auf Runa Greiner aus Halle

Noch nie war eine Amazon-Prime-Serie, die nicht in den USA gedreht wurde, so erfolgreich wie diese. In „Maxton Hall“ spielt die Hallenserin Runa Greiner die gute Seele in der hochstilisierten Welt einer Eliteschule. Im MZ-Interview spricht sie über ihren Weg von Halle auf den roten Filmteppich und über ihre Rolle in der zweiten Staffel der Serie, die diesen Freitag startet.