weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. "Maxton Hall": Schauspielerin Runa Greiner aus Halle bei Amazon Prime

Weltstar bei Amazon Prime Maxton Hall: Millionen Augen auf Runa Greiner aus Halle

Noch nie war eine Amazon-Prime-Serie, die nicht in den USA gedreht wurde, so erfolgreich wie diese. In „Maxton Hall“ spielt die Hallenserin Runa Greiner die gute Seele in der hochstilisierten Welt einer Eliteschule. Im MZ-Interview spricht sie über ihren Weg von Halle auf den roten Filmteppich und über ihre Rolle in der zweiten Staffel der Serie, die diesen Freitag startet.

Von Thisbe Westermann Aktualisiert: 06.11.2025, 15:55
Große Bühne: Runa Greiner bei der Premiere der zweiten Staffel der Amazon-Serie „Maxton Hall“ im Oktober in Berlin.
Große Bühne: Runa Greiner bei der Premiere der zweiten Staffel der Amazon-Serie „Maxton Hall“ im Oktober in Berlin. (Foto: dpa)

Halle (Saale)/MZ. - Es kommt nur selten vor, dass der Superlativ, die ganze Welt würde auf dieses eine Event schauen, zutrifft. Der Serienstart von „Maxton Hall“ kann das jedoch von sich behaupten: Immerhin landete die erste Staffel im vergangenen Jahr in 120 Ländern auf der Spitzenposition der Charts. Am Freitag, 7. November, geht die Erfolgsgeschichte weiter.