Weltstar bei Amazon Prime Maxton Hall: Millionen Augen auf Runa Greiner aus Halle
Noch nie war eine Amazon-Prime-Serie, die nicht in den USA gedreht wurde, so erfolgreich wie diese. In „Maxton Hall“ spielt die Hallenserin Runa Greiner die gute Seele in der hochstilisierten Welt einer Eliteschule. Im MZ-Interview spricht sie über ihren Weg von Halle auf den roten Filmteppich und über ihre Rolle in der zweiten Staffel der Serie, die diesen Freitag startet.
Aktualisiert: 06.11.2025, 15:55
Halle (Saale)/MZ. - Es kommt nur selten vor, dass der Superlativ, die ganze Welt würde auf dieses eine Event schauen, zutrifft. Der Serienstart von „Maxton Hall“ kann das jedoch von sich behaupten: Immerhin landete die erste Staffel im vergangenen Jahr in 120 Ländern auf der Spitzenposition der Charts. Am Freitag, 7. November, geht die Erfolgsgeschichte weiter.