weather bedeckt
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Weihnachtssingen im Sparkassen-Eisdom: Größter Festchor in Halle - Mehr als 3.200 Menschen singen gemeinsam Weihnachtslieder

Weihnachtssingen im Sparkassen-Eisdom Größter Festchor in Halle - Mehr als 3.200 Menschen singen gemeinsam Weihnachtslieder

Sind die Lichter angezündet, Freude im Advent, Jingle Bells und Stille Nacht: Die Premiere des Weihnachts(mit)singens im halleschen Eisdom war ein voller Erfolg. Welche Pläne die Veranstalter für 2026 haben.

Von Katja Pausch Aktualisiert: 23.12.2025, 01:53
Festliche Stimmung im Sparkassen-Eisdom: Wo an anderen Tagen die halleschen Saale Bulls um Tore und Punkte kämpfen, wurden jetzt erstmals Weihnachtslieder (mit)gesungen. Mehr als 3.200 Gäste waren dabei - die Stimmung war grandios.
Festliche Stimmung im Sparkassen-Eisdom: Wo an anderen Tagen die halleschen Saale Bulls um Tore und Punkte kämpfen, wurden jetzt erstmals Weihnachtslieder (mit)gesungen. Mehr als 3.200 Gäste waren dabei - die Stimmung war grandios. (Foto: Steffen Schellhorn)

Halle (Saale)/MZ. - Bis auf den letzten Platz war am Montagabend der Sparkassen-Eisdom gefüllt. Draußen loderten Feuer in der Dunkelheit, es gab Glühwein, Naschwerk und Bratwurst, drinnen stimmte sich das Publikum auf ein Event ein, das es so noch nie gegeben hat: In einer gemeinsamen Aktion hatten Halles Stadtmarketing, die Oper Halle und die Eishockey-Profis der Saale Bulls zum Weihnachts(mit)singen eingeladen - und Tausende waren dieser Einladung gefolgt.