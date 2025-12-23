Sind die Lichter angezündet, Freude im Advent, Jingle Bells und Stille Nacht: Die Premiere des Weihnachts(mit)singens im halleschen Eisdom war ein voller Erfolg. Welche Pläne die Veranstalter für 2026 haben.

Größter Festchor in Halle - Mehr als 3.200 Menschen singen gemeinsam Weihnachtslieder

Festliche Stimmung im Sparkassen-Eisdom: Wo an anderen Tagen die halleschen Saale Bulls um Tore und Punkte kämpfen, wurden jetzt erstmals Weihnachtslieder (mit)gesungen. Mehr als 3.200 Gäste waren dabei - die Stimmung war grandios.

Halle (Saale)/MZ. - Bis auf den letzten Platz war am Montagabend der Sparkassen-Eisdom gefüllt. Draußen loderten Feuer in der Dunkelheit, es gab Glühwein, Naschwerk und Bratwurst, drinnen stimmte sich das Publikum auf ein Event ein, das es so noch nie gegeben hat: In einer gemeinsamen Aktion hatten Halles Stadtmarketing, die Oper Halle und die Eishockey-Profis der Saale Bulls zum Weihnachts(mit)singen eingeladen - und Tausende waren dieser Einladung gefolgt.