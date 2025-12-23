Weihnachtssingen im Sparkassen-Eisdom Größter Festchor in Halle - Mehr als 3.200 Menschen singen gemeinsam Weihnachtslieder
Sind die Lichter angezündet, Freude im Advent, Jingle Bells und Stille Nacht: Die Premiere des Weihnachts(mit)singens im halleschen Eisdom war ein voller Erfolg. Welche Pläne die Veranstalter für 2026 haben.
Aktualisiert: 23.12.2025, 01:53
Halle (Saale)/MZ. - Bis auf den letzten Platz war am Montagabend der Sparkassen-Eisdom gefüllt. Draußen loderten Feuer in der Dunkelheit, es gab Glühwein, Naschwerk und Bratwurst, drinnen stimmte sich das Publikum auf ein Event ein, das es so noch nie gegeben hat: In einer gemeinsamen Aktion hatten Halles Stadtmarketing, die Oper Halle und die Eishockey-Profis der Saale Bulls zum Weihnachts(mit)singen eingeladen - und Tausende waren dieser Einladung gefolgt.