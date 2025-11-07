weather heiter
  4. Rassegeflügelzucht im Landkreis Wittenberg: Orania-Schau in Vockerode: Prämierung zur Vereinsmeisterschaft

Bei der Orania-Schau des Geflügelvereins Oranienbaum und Umgebung 1906 werden die besten Züchter mit ihren Tieren ausgezeichnet. Gleichzeitig ist die Vogelgrippe in der Region noch nicht gebannt, wie auch zwei neue Fälle zeigen.

Von Andreas Behling und Corinna Nitz 07.11.2025, 12:00
Der Geflügelverein Oranienbaum und Umgebung 1906 e.V., kann 2026 seinen 120. Geburtstag feiern.
Oranienbaum/Wörlitz. - Marcel Anger hat mit seinen Zwergenten (wildfarbig), die 570 Punkte erhielten, die Vereinsmeisterschaft des Geflügelvereins Oranienbaum und Umgebung 1906 für sich entschieden.