Rassegeflügelzucht im Landkreis Wittenberg Orania-Schau in Vockerode: Prämierung zur Vereinsmeisterschaft

Bei der Orania-Schau des Geflügelvereins Oranienbaum und Umgebung 1906 werden die besten Züchter mit ihren Tieren ausgezeichnet. Gleichzeitig ist die Vogelgrippe in der Region noch nicht gebannt, wie auch zwei neue Fälle zeigen.