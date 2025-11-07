Rassegeflügelzucht im Landkreis Wittenberg Orania-Schau in Vockerode: Prämierung zur Vereinsmeisterschaft
Bei der Orania-Schau des Geflügelvereins Oranienbaum und Umgebung 1906 werden die besten Züchter mit ihren Tieren ausgezeichnet. Gleichzeitig ist die Vogelgrippe in der Region noch nicht gebannt, wie auch zwei neue Fälle zeigen.
07.11.2025, 12:00
Oranienbaum/Wörlitz. - Marcel Anger hat mit seinen Zwergenten (wildfarbig), die 570 Punkte erhielten, die Vereinsmeisterschaft des Geflügelvereins Oranienbaum und Umgebung 1906 für sich entschieden.