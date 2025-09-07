Die Förderschule „Pestalozzi“ in Wittenberg wird bald zur großen TV-Bühne. Ein ZDF-Team sendet bundesweit live. Was der Anlass ist und wann Zuschauer die Sendung im Fernsehen verfolgen können.

Zwei Schüler und Lehrerin Nicole Steffen sorgen sich in der Pause um eine Schlange.

Wittenberg/MZ - An der Förderschule „Pestalozzi“ in Wittenberg herrscht viel Aufregung und Vorfreude. Bald werden große Kameras aufgestellt, Kabel verlegt und Proben angesetzt. Denn bereits nächste Woche wird der Schulhof zur großen Fernsehbühne. Grund ist eine Livesendung vor einem deutschlandweiten Publikum. Was für die Schüler bis vor Kurzem noch undenkbar war, wird jetzt Realität.