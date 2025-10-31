Schiedspersonen können den kostenintensiven Gang vor Gericht ersparen. Ines Seemann schlichtet seit zehn Jahren in Könnern und wünscht sich noch mehr Bekanntheit des Verfahrens.

Die Vermittlerin - so arbeitet Ines Seemann als Streitschlichterin in Könnern

Ines Seemann wurde erneut zur Schiedsperson für die Kommune Könnern gewählt. Ihr gratulierten Bürgermeister Martin Zbyszewski (rechts) und Dr. Eike Papesch, Direktor des Bernburger Amtsgerichts.

Könnern/MZ. - Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich ehrenamtlich und damit für das Gemeinwohl der Gesellschaft zu engagieren. Die bekanntesten sind Sportübungsleiter, Mitarbeit in der Freiwilligen Feuerwehr, Schöffe oder Wahlhelfer, um nur einige Beispiele zu nennen. Es gibt jedoch auch Menschen, die dafür sorgen, dass manche Konflikte vor einem möglichen Gang vor Gericht intern gelöst werden können.