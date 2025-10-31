Ernennung durch Gericht Die Vermittlerin - so arbeitet Ines Seemann als Streitschlichterin in Könnern
Schiedspersonen können den kostenintensiven Gang vor Gericht ersparen. Ines Seemann schlichtet seit zehn Jahren in Könnern und wünscht sich noch mehr Bekanntheit des Verfahrens.
Könnern/MZ. - Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich ehrenamtlich und damit für das Gemeinwohl der Gesellschaft zu engagieren. Die bekanntesten sind Sportübungsleiter, Mitarbeit in der Freiwilligen Feuerwehr, Schöffe oder Wahlhelfer, um nur einige Beispiele zu nennen. Es gibt jedoch auch Menschen, die dafür sorgen, dass manche Konflikte vor einem möglichen Gang vor Gericht intern gelöst werden können.