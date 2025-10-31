Drei Wochen hat sich der Bergzoo Halle in eine Grusel-Landschaft verwandelt. Höhepunkte sind jetzt die Halloween-Spektakel. Zur Premiere kamen Tausende Besucher. Und es gibt noch Restkarten.

Feuershow, Schauspieler - lohnen sich die Halloween-Nächte im Bergzoo Halle?

Zu den Stars bei der Halloween-Nacht zählen auch furchterregende Riesen, die durch den Zoo laufen.

Halle (Saale)/MZ - Susanne und ihr Ehemann Jörg sorgen Donnerstagabend im Bergzoo für Aufsehen. Sie sieht aus wie die Filmfigur Maleficent, er ist ein perfekt geschminkter Clown. Gehören die beiden etwa zu den Schauspielern, die für die drei großen Halloween-Nächte engagiert worden sind?