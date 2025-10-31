Eishockey-Oberliga "Die Kabine lebt jetzt wieder!": So wollen die Saale Bulls im neuen Eisdom Fahrt aufnehmen
Die Premiere in der neuen Arena ging für die Bulls daneben, gegen die Hannover Scorpions folgte dann der erste Sieg. Wie Top-Scorer Adam Domogalla mit den Bulls im Derby gegen die Black Dragons Erfurt am Sonntag nun nachlegen will.
Halle/MZ - Der 25. Oktober 2025 wird für immer in den Geschichtsbüchern der Saale Bulls stehen: Der Eishockey-Oberligist ist endlich in seine neue Heimat, den Eisdom, eingezogen. So richtig angekommen waren die Hallenser dort aber erst drei Tage später: Nach der 1:3-Niederlage gegen die Hannover Indians feierten die Bulls im zweiten Spiel im Eisdom einen klaren 5:1-Sieg gegen die Hannover Scorpions. Auf den Premierensieg sollen am Sonntag (16 Uhr) gegen Erfurt und am Dienstag (19 Uhr) gegen Tilburg weitere Erfolge folgen.