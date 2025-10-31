Die Premiere in der neuen Arena ging für die Bulls daneben, gegen die Hannover Scorpions folgte dann der erste Sieg. Wie Top-Scorer Adam Domogalla mit den Bulls im Derby gegen die Black Dragons Erfurt am Sonntag nun nachlegen will.

"Die Kabine lebt jetzt wieder!": So wollen die Saale Bulls im neuen Eisdom Fahrt aufnehmen

Vize-Kapitän Adam Domogalla überzeugt derzeit bei den Bulls und ist mit sechs Toren und sechs Vorlagen Top-Scorer der Hallenser.

Halle/MZ - Der 25. Oktober 2025 wird für immer in den Geschichtsbüchern der Saale Bulls stehen: Der Eishockey-Oberligist ist endlich in seine neue Heimat, den Eisdom, eingezogen. So richtig angekommen waren die Hallenser dort aber erst drei Tage später: Nach der 1:3-Niederlage gegen die Hannover Indians feierten die Bulls im zweiten Spiel im Eisdom einen klaren 5:1-Sieg gegen die Hannover Scorpions. Auf den Premierensieg sollen am Sonntag (16 Uhr) gegen Erfurt und am Dienstag (19 Uhr) gegen Tilburg weitere Erfolge folgen.