weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Merseburg
    4. >

  4. Gastronomie: Thaldorfer Kartoffelhaus startet mit neuem Koch durch

Gastronomie im Saalekreis Frischer Wind in Querfurt: Das Kartoffelhaus startet mit Koch Tobias Willer durch

Tobias Willer ist Koch im Thaldorfer Kartoffelhaus und bringt reichlich Restaurant-Erfahrung mit. In der MZ-Serie „Küchengeflüster“ verrät er, wie Spaß beim Essen gelingt und das perfekte Schnitzel.

Von Katrin Sieler Aktualisiert: 31.10.2025, 17:24
Tobias Willer ist Koch im Thaldorfer Kartoffelhaus.
Tobias Willer ist Koch im Thaldorfer Kartoffelhaus. Foto: Katrin Sieler

Querfurt. - Im Querfurter Ortsteil Thaldorf ist Koch Tobias Willer seit Juli dieses Jahres aktiv und bereichert das Kartoffelhaus mit gutbürgerlicher deutscher Küche. Dabei gibt er in der MZ-Serie „Küchengeflüster“ Einblicke in seine Arbeit.