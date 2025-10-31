Vor zwei Jahren öffnete das Werkstatt-Café in der Ferdinand-von-Schill-Straße erstmals seine Türen. Das wird am Sonnabend, 1. November, gefeiert.

Dessauer Werkstatt-Café feiert 2. Geburtstag - Wie es nach Auslaufen der Förderung nun weitergeht

Lena Kozik, Laura Spengler, Michel Saleeb und Rainer Hänsch gehören zu den Aktiven im Werkstattcafe, das am 1. November seinen 2. Geburtstag feiert.

Dessau/MZ. - Was für ein Gewusel: Ständig geht die Tür auf, steht jemand mit seinem Fahrrad davor. Hier ist ein Reifen kaputt, da hat sich jemand eine Acht gefahren, bei einem anderen funktioniert die Beleuchtung nicht. Im Werkstatt-Café unter den Arkaden in der Ferdinand-von-Schill-Straße gibt es das Werkzeug, damit die Reparaturen selbst gemacht werden können, und Ehrenamtler, die helfen.