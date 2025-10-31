Problem mit blockiertem Hausanschluss Alptraum für Familie in Sangerhausen ist nach Monaten zu Ende - Streit geht aber weiter
Nach MZ-Bericht wird Lösung für Häuslebauer in der Sangerhäuser Ostsiedlung gefunden. Der Streit zwischen dem Wasserverband und dem Erschließungsträger geht aber in die nächste Runde.
31.10.2025, 11:40
Sangerhausen/MZ. - Auf einmal ging alles ganz schnell: Wenige Stunden, nachdem die MZ über den Fall berichtet hatte, ist das seit Monaten ungelöste Problem mit dem Anschluss der Familie Wagner an das Trink- und Abwassernetz in der Sangerhäuser Ostsiedlung geklärt.