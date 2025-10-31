Nach MZ-Bericht wird Lösung für Häuslebauer in der Sangerhäuser Ostsiedlung gefunden. Der Streit zwischen dem Wasserverband und dem Erschließungsträger geht aber in die nächste Runde.

Alptraum für Familie in Sangerhausen ist nach Monaten zu Ende - Streit geht aber weiter

Hier guckt Bauherr Fabian Wagner noch böse. Mittlerweile ist nach Monaten aber eine Lösung für den Anschluss seines neuen Hauses gefunden.

Sangerhausen/MZ. - Auf einmal ging alles ganz schnell: Wenige Stunden, nachdem die MZ über den Fall berichtet hatte, ist das seit Monaten ungelöste Problem mit dem Anschluss der Familie Wagner an das Trink- und Abwassernetz in der Sangerhäuser Ostsiedlung geklärt.