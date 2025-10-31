Im Bitterfelder Hahnstückenweg hatte ein VW-Fahrer den Spiegel eines geparkten Pkw zerstört. Angehalten hat er nicht.

Verfahren wegen Unfallflucht in Bitterfeld - 76-Jähriger geht nach Crash stiften

Im Vorbeifahren zerstörte in VW-Fahrer den Spiegel eines geparkten Pkw.

Bitterfeld/MZ. - Gegen einen 76-Jährigen VW-Fahrer ist ein Strafverfahren eingeleitet worden.

Er soll am Donnerstag gegen 16.30 Uhr im Hahnstückenweg in Bitterfeld mit seinem Auto an einem parkenden Toyota vorbeigefahren sein und eine Kollisio beider Fahrzeuge im Bereich der Außenspiegel verursacht haben. Im Anschluss verließ er den Unfallort pflichtwidrig. Zeugen beobachteten den Vorfall.

Der Sachschaden wird von der Polizei auf einen mittleren dreistelligen Betrag beziffert.