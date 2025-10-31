The Voice of Germany In den Battles begeistert Greta aus Halle auch Rapper Cro
Greta Heimann singt sich in der TV-Show „The Voice of Germany“ in den Battles ins nächste Level. Ihr Duett mit Marvin Tapper beeindruckte selbst „Easy“-Rapper Cro. Welche besondere Auszeichnung er den beiden mit auf den Weg gab.
Halle (Saale)/MZ. - Nach dem Vierer-Buzzer in den Blind Auditions – dem ersten Vorsingen bei der TV-Show – wurde Großes von ihr erwartet. Die 20-jährige Greta Heimann, die in Halle studiert, beweist aber auch in der zweiten Runde, den Battles bei „The Voice of Germany“, dass Zuschauer sich ihren Namen besser merken sollten.