Von Gänsebraten bis Hummerbisque: Halles Restaurants rüsten sich schon jetzt für die Festtage. Manche sind längst ausgebucht. Wer noch einen Platz will, sollte sich beeilen oder den richtigen Tag kennen.

Wo gibt es in Halle für Weihnachten und Silvester noch freie Plätze im Restaurant?

Das Restaurant Roots in der Großen Ulrichstraße in Halle bereitet sich auf die Weihnachtszeit vor. Viele Plätze sind bereits vergeben.

Halle (Saale)/MZ. - „Gans, Ente, Rotkohl, Klöße“ und die große Frage: Wo gibt es in Halle noch Plätze für Weihnachten und Silvester und wann sollten sich die Hallenser darum kümmern? Vier Häuser geben einen ehrlichen Einblick.