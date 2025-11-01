Gastronomie in Halle Wo gibt es in Halle für Weihnachten und Silvester noch freie Plätze im Restaurant?
Von Gänsebraten bis Hummerbisque: Halles Restaurants rüsten sich schon jetzt für die Festtage. Manche sind längst ausgebucht. Wer noch einen Platz will, sollte sich beeilen oder den richtigen Tag kennen.
01.11.2025, 06:08
Halle (Saale)/MZ. - „Gans, Ente, Rotkohl, Klöße“ und die große Frage: Wo gibt es in Halle noch Plätze für Weihnachten und Silvester und wann sollten sich die Hallenser darum kümmern? Vier Häuser geben einen ehrlichen Einblick.