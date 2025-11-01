Monika Rabenhold macht Schluss. In zwei Monaten schließt sie ihr Modegeschäft in Querfurt. Damit hören zum Jahresende gleich drei etablierte Händler auf. Die Gründe sind oft ähnlich. Kann die Kommune etwas gegen das Ausbluten der Innenstadt machen?

Seit dem 3. Oktober 1990 ist Monika Rabenhold im Modegeschäft. Nun schließt sie ihre Boutique in Querfurt.

Querfurt/MZ. - Günstig Kleidung, Sportsachen oder ein Fahrrad kaufen – dafür ist Querfurt in diesem Herbst ein lohnendes Ziel. Denn mehrere Geschäfte bieten Rabatte von bis zu 50 Prozent. Doch was das Kundenherz kurzfristig erfreut, ist für die Quernestadt mittelfristig ein Problem. Denn es handelt sich um Räumungsverkäufe. Die gebeutelte Innenstadt blutet weiter aus, verliert zum Jahresende gleich drei über Jahrzehnte etablierte, inhabergeführte Geschäfte.