Ein Verbot von so genannten Schottergärten wird es in Dessau-Roßlau nicht geben. Für grünere Lösungen will man trotzdem erreichen.

Dessau-rosslau/MZ. - Ein strenges Verbot von Schottergärten, wie zunächst geplant, kommt in Dessau-Roßlau zwar nicht. Die Verwaltung wird allerdings eine Informationskampagne ins Leben rufen, die darauf abziehlt, mehr Biodiversität in den Vorgärten zu fördern und graue Steinwüsten abzubauen. Darauf hat sich der Stadtrat am Mittwoch geeinigt.