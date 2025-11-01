weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Jessen
    4. >

  4. Geflügelausstellung in Annaburg: Züchter reagieren auf Lage: Vogelgrippe engt Geflügelschau in Annaburg ein

LIVE:
Jetzt einschalten: Unser Reporter Chris berichtet live vom Chocolart in Wernigerode
Jetzt einschalten: Unser Reporter Chris berichtet live vom Chocolart in Wernigerode

Geflügelausstellung in Annaburg Züchter reagieren auf Lage: Vogelgrippe engt Geflügelschau in Annaburg ein

Doppel-Tierschau von Rassegeflügelzuchtverein und Rassekaninchenverein in Annaburg wird trotz Vogelgrippe stattfinden. Was dabei aber anders ist als sonst.

Von Frank Grommisch 01.11.2025, 12:15
Dieter Kuhr, Vorsitzender des Landesverbandes Sachsen-Anhalt, begutachtet in seiner Funktion als Preisrichter eine Elsterkröpfer-Taube. 
Dieter Kuhr, Vorsitzender des Landesverbandes Sachsen-Anhalt, begutachtet in seiner Funktion als Preisrichter eine Elsterkröpfer-Taube.  (Foto: Frank Grommisch)

Annaburg/MZ. - „Das wird unsere bisher ruhigste Ausstellung.“ Das sagt Frank Eich, Vorsitzender des Annaburger Geflügelzuchtvereins, am Donnerstag. Denn entgegen den ursprünglichen Planungen präsentieren die Geflügelfreunde diesmal ausschließlich Tauben. Aufgrund der unklaren Vogelgrippe-Lage haben die Vereinsmitglieder entschieden, keine Hühner und kein Groß- und Wassergeflügel zu zeigen. Darum wird diesmal kein Krähen, Gackern und Schnattern die Ausstellungshalle, die Schlosskirche, erfüllen.