Doppel-Tierschau von Rassegeflügelzuchtverein und Rassekaninchenverein in Annaburg wird trotz Vogelgrippe stattfinden. Was dabei aber anders ist als sonst.

Dieter Kuhr, Vorsitzender des Landesverbandes Sachsen-Anhalt, begutachtet in seiner Funktion als Preisrichter eine Elsterkröpfer-Taube.

Annaburg/MZ. - „Das wird unsere bisher ruhigste Ausstellung.“ Das sagt Frank Eich, Vorsitzender des Annaburger Geflügelzuchtvereins, am Donnerstag. Denn entgegen den ursprünglichen Planungen präsentieren die Geflügelfreunde diesmal ausschließlich Tauben. Aufgrund der unklaren Vogelgrippe-Lage haben die Vereinsmitglieder entschieden, keine Hühner und kein Groß- und Wassergeflügel zu zeigen. Darum wird diesmal kein Krähen, Gackern und Schnattern die Ausstellungshalle, die Schlosskirche, erfüllen.