Annaburgs Rassegeflügelzüchter bereiten ihre Gemeinschaftsschau mit den Kaninchenzüchtern vor. Warum der Fund eines toten Kranichs bei Dessau für sie relevant sein könnte.

Muss Geflügel in den kommenden Wochen wieder eingesperrt werden? Annaburger Züchter sorgen sich zudem um ihre geplante Ausstellung.

Annaburg/MZ. - „Natürlich mache ich mir Sorgen“, meint der Vorsitzende des Rassegeflügelvereins Annaburg, Frank Eich, auf Nachfrage der MZ. „Die Einschläge kommen näher.“ Gemeint sind die Auswirkungen der Vogelgrippe. Die haben mit dem Fund eines toten Kranichs am Mittwoch in der Elbe bei Dessau eine neue Dimension erhalten. Das Ergebnis der Untersuchung des Wildvogels auf die Viren der Aviären Influenza wurde an diesem Donnerstag aus dem Landeslabor in Stendal erwartet. Es war aber bis Redaktionsschluss noch nicht gemeldet worden.