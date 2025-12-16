Nach Smartphone-Diebstählen in der Collegienstraße und im Einkaufscenter „Arsenal“ in Wittenberg Anfang November kommt Bewegung in die Ermittlungen. Wohin die Spur der Täter führt.

Auch im Einkaufszentrum „Arsenal“ in Wittenberg haben die Täter hochpreise Smartphones gestohlen.

Wittenberg/Cottbus/MZ. - Mit einem schnellen Griff zu teuren Smartphones – und ebenso schneller Flucht – haben bislang unbekannte Täter im November gleich zweimal in der Wittenberger Innenstadt zugeschlagen. Nun meldet die Polizei einen Ermittlungserfolg.

Taten in Collegienstraße und im Einkaufscenter „Arsenal“

Nach Angaben des Wittenberger Polizeireviers wurden am 6. November aus einem Geschäft in der Collegienstraße sowie zwei Tage später aus einem Laden im Einkaufscenter „Arsenal“ mehrere hochwertige Smartphones gestohlen. Insgesamt sieben Täter waren an den Diebstählen beteiligt, sie konnten zunächst unerkannt entkommen.

Im Zuge der Ermittlungen, die inzwischen auch länderübergreifend geführt werden, stießen die Beamten auf weitere gleich gelagerte Taten außerhalb Sachsen-Anhalts. In diesem Zusammenhang konnten bislang vier Tatverdächtige identifiziert werden. Zwei von ihnen wurden bei einer erneuten Straftat in Cottbus vorläufig festgenommen. Gegen einen Tatverdächtigen erließ ein Gericht inzwischen Haftbefehl.

Wittenberger Polizei rät Händlern zu mehr Prävention

Die Ermittlungen zu den Diebstählen in Wittenberg dauern an. Gleichzeitig nutzt die Polizei den Fall, um Geschäftsinhaber für Prävention zu sensibilisieren. Hochwertige Geräte sollten möglichst nicht frei zugänglich ausgelegt werden, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Einige Händler setzen bereits auf täuschend echte Nachbildungen. Auch Videoüberwachung könne potenzielle Täter abschrecken und das Risiko von Ladendiebstählen deutlich senken.