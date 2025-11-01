In Friedersdorf sollen mit Millionenaufwand die Möglichkeiten für Unterricht und Hort verbessert werden. Der Förderbescheid ist da. Hausaufgaben müssen noch erledigt werden.

Geldsegen für die Bernstein-Grundschule in Friedersdorf - Haus wird saniert und erweitert

Die Bernstein-Grundschule in Friedersdorf soll ertüchtigt werden, um künftig bis zu 180 Mädchen und Jungen betreuen zu können.

Friedersdorf/MZ. - Aufatmen in der Muldestausee-Gemeindeverwaltung in Pouch und in der Bernstein-Grundschule in Friedersdorf: „Nach langer Wartezeit und diversen Nachforderungen flatterte jetzt der Fördermittelbescheid für unsere Bernsteinschule in Höhe von fast 2,9 Millionen Euro ein“, teilt Bürgermeister Ferid Giebler (parteilos) mit. Das sind nach Angaben aus der Verwaltung gut 85 Prozent der Kosten, die für die zeitnahe Ertüchtigung des Schulstandortes in Friedersdorf benötigt werden.