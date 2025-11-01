Hannes Wolf, der ehemalige Chef der Dessau-Roßlauer Stadtmarketinggesellschaft, ist den Zentralalpenweg, den längsten Wanderweg Österreichs, in 37 Tagen gelaufen. Eine besondere Leistung. Woran er fast gescheitert wäre. Was in Erinnerung bleibt.

Einmal quer durch Österreich: Was Hannes Wolf auf seiner 1.141 Kilometer langen Wanderung erlebt hat

Hannes Wolf ist den gesamten Zentralalpenweg gelaufen: hier ist er auf dem Hauptgipfel der drei Schwestern in 2..053 Metern Höhe.

Dessau-Rosslau/MZ. - Aufgeben? An Tag zwei mit vielen Blasen an den wundgescheuerten Füßen war der Gedanke da. Doch Hannes Wolf hat nicht aufgegeben. 37 Tage lang hat er den Zentralalpenweg erwandert. Allein. 1.141 Kilometer zu Fuß. Dabei hat er 56.480 Meter im Anstieg und entsprechend im Abstieg gemeistert. Respekt.