37 Tage auf dem Zentralalpenweg Einmal quer durch Österreich: Was Hannes Wolf auf seiner 1.141 Kilometer langen Wanderung erlebt hat
Hannes Wolf, der ehemalige Chef der Dessau-Roßlauer Stadtmarketinggesellschaft, ist den Zentralalpenweg, den längsten Wanderweg Österreichs, in 37 Tagen gelaufen. Eine besondere Leistung. Woran er fast gescheitert wäre. Was in Erinnerung bleibt.
01.11.2025, 12:00
Dessau-Rosslau/MZ. - Aufgeben? An Tag zwei mit vielen Blasen an den wundgescheuerten Füßen war der Gedanke da. Doch Hannes Wolf hat nicht aufgegeben. 37 Tage lang hat er den Zentralalpenweg erwandert. Allein. 1.141 Kilometer zu Fuß. Dabei hat er 56.480 Meter im Anstieg und entsprechend im Abstieg gemeistert. Respekt.