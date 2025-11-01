Wirtschaft in der Stadt Südliches Anhalt Insolvenz des Edderitzer Mischfutterwerkes: Betrieb eingestellt, alle Mitarbeiter entlassen
Der „Mischfutter und Landhandel“ im Ortsteil Pfaffendorf ist insolvent, alle 24 Mitarbeiter wurden entlassen. Was Insolvenzverwalter und Geschäftsführer zur Zukunft sagen.
01.11.2025, 09:00
Pfaffendorf/MZ. - Die Betriebsanlagen am Pfaffendorfer Kreisverkehr sind schon von weitem zu sehen: Seit über 30 Jahren gibt es hier die „MFL Mischfutter und Landhandel GmbH“. Doch seit Ende September wird hier nicht mehr produziert. Der Betrieb ist eingestellt, die Firma insolvent, alle 24 Mitarbeiter entlassen.