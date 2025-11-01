Der „Mischfutter und Landhandel“ im Ortsteil Pfaffendorf ist insolvent, alle 24 Mitarbeiter wurden entlassen. Was Insolvenzverwalter und Geschäftsführer zur Zukunft sagen.

Das Unternehmen „MFL Mischfutter und Landhandel GmbH“ gibt es in seiner jetzigen Form seit 1994.

Pfaffendorf/MZ. - Die Betriebsanlagen am Pfaffendorfer Kreisverkehr sind schon von weitem zu sehen: Seit über 30 Jahren gibt es hier die „MFL Mischfutter und Landhandel GmbH“. Doch seit Ende September wird hier nicht mehr produziert. Der Betrieb ist eingestellt, die Firma insolvent, alle 24 Mitarbeiter entlassen.