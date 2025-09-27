Damit, dass sich alle vier Jurymitglieder für sie umdrehen, hatte Greta Heimann, die in der aktuellen Staffel von The Voice of Germany zu sehen ist, nicht gerechnet. Wie sie sich in dem Moment fühlte, hat sie der MZ berichtet.

The Voice of Germany Coach Nico Santos singt für Greta Heimann, um sie für sein Team zu gewinnen.

Halle/MZ. - Sie war das erste Talent, das am Donnerstagabend die 15. Staffel der TV-Show The Voice of Germany auf Pro 7 eröffnen durfte. Und wie sie das tat: Es gab Standing Ovations und alle vier Coaches wollte Greta Heimann in ihrem Team haben wollten. Besser konnte es nicht laufen für die 20-Jährige aus Pirna, die in Halle Jura studiert.