Casting-Show auf ProSieben Zwei Kandidaten aus Sachsen-Anhalt kämpfen bei "The Voice of Germany" um den Titel
Die 15. Staffel von "The Voice of Germany" ist gestartet. Mit dabei in der Castingshow: Greta Heimann aus Halle und Felix Hellwig aus Magdeburg.
Halle (Saale). – "The Voice of Germany" startet am Freitag, dem 25. September, in die bereits 15. Staffel. Auch Kandidaten aus Ostdeutschland sind in der ProSieben/Sat.1-Show mit von der Partie.
Darunter ist Friedrich Häntzschel aus der Nähe von Dresden. Er performt "Moodswings" des Singer-Songwriters Tjark (20). Tjark selbst nahm als 15-Jähriger an der Casting-Show "The Voice Kids" teil.
Die 20-jährige Greta Heimann aus Halle tritt mit einer Klavierversion von Philipp Poisels Song "Eiserner Steg" an. "Ich will mit meiner Musik Herzen berühren – nicht nur Ohren", so die Hallenserin gegenüber "RND".
In der zweiten Folge von "The Voice of Germany", die am 26. September ausgestrahlt wurde, trat Felix Hellwig (23) aus Magdeburg an. Er hat sich den Song "Basket Case" von "Green Day" ausgesucht.
Die "The Voice of Germany"-Kandidaten in der ersten Folge:
- Greta Heimann (20) aus Halle
- Friedrich Häntzschel (20) aus der Nähe von Dresden
- Ereza (21) aus Hamburg
- Maël (29) und Jonas (23) aus Koblenz
- Nomi Rais (47) aus Mallorca
- Max Pesé (20) aus Landshut
- Duo Schmidtreissend (49 und 56) aus dem Ostallgäu
- Mabella (25) aus Bremerhaven
- Lily MacKay (45) aus der Nähe von Neu-Ulm
- Keule (59) aus dem Landkreis Südliche Weinstraße
- Shoger Panosyan (21) aus Essen
- Vasco José Mano (28) aus München
Die "The Voice of Germany"-Kandidaten in der zweiten Folge:
- Daiana "Di" Vashakidze (30) aus Berlin
- Selina Yek (35) aus Köln
- Joy Krüger (21) aus der Nähe von Ludwigsburg
- Anne Mosters (19) aus Münster
- Felix Hellwig (23) aus Magdeburg
- Igor Santos Barbosa (28) aus Bremen
- Laura Kensy (25) aus Braunschweig
- Bernarda Brunovic (32) aus Zürich
- Florian Huber (23) aus Rosenheim
- Johan Smits (64) aus dem Hunsrück
- EES (41) aus Nambia und Köln/Bonn
- Corrado La Rosa (45) aus der Nähe von Offenbach am Main
Das sind die Coaches bei "The Voice of Germany":
- Shirin David – Rapperin und Influencerin
- Nico Santos – Sänger und Musikproduzent
- Rea Garvey – Sänger und Songwriter
- Michi Beck und Smudo – Bandmitglieder von "Die Fantastischen Vier"
- Calum Scott – Popsänger
Blind Auditions, Battles und Liveshows bei "The Voice of Germany"
Wie auch in den anderen Staffeln wird es bei "The Voice of Germany" wieder Blind Auditions, Battles, Sing‑offs und Liveshows geben.
Die Blind Auditions entscheiden dabei schon früh über die Teamzusammensetzung, während die Battles und Liveshows durch die Strategien der Coaches geprägt sind.
Staffel 15 von "The Voice of Germany" startet am Freitag, dem 25. September, um 20.15 Uhr auf ProSieben. Weitere Folgen sind dann jeden Donnerstag auf ProSieben und freitags in Sat.1 zu sehen.