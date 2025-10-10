Moderator aus Halle bei TV-Show Linus Bruhn: „Meinen Erfolg hätte ich ohne The Voice of Germany nicht“
Linus Bruhn tritt schon zum zweiten Mal bei The Voice of Germany an. Daher gilt er in der aktuellen Staffel als „Allstar“. Damals war er im Team von Stefanie Kloß, jetzt landete er bei Rea Garvey. Was sich verändert hat, seit er mit seinem ersten Auftritt 14 Millionen Aufrufe weltweit eingesammelt hat.
Halle (Saale)/MZ. - Großartig singen, das können sie bei The Voice of Germany alle – aber nur wenige Talente schaffen es, die Jury gleich zwei Mal von sich zu überzeugen. Einer dieser „Allstars“, wie er aufgrund seines Doppelerfolgs in der Show genannt wird, ist Linus Bruhn aus Halle.