AfD-Landtagsabgeordneter Daniel Roi stellte „Kleine Anfrage“ zur Grundschule „Wolfgang Ratke“ an Landesregierung – mit überraschenden Antworten zu Naphthalin und dem geplanten Neubau.

Warum eine Lehrerin die mit einem Schadstoff belastete Schule in Köthen verließ

Die Aula der Grundschule ist seit 2019 gesperrt. Trotz Fußboden-Sanierung werden dort zu hohe Naphthalin-Werte gemessen.

Köthen/MZ. - Das von Jan Riedel (CDU) geführte Bildungsministerium des Landes wird eine „anlassbezogene Begehung“ der Grundschule „Wolfgang Ratke“ in Köthen in Auftrag geben. „Die Fachkraft für Arbeitssicherheit wird hierbei beratend tätig und der Schulleitung Handlungsempfehlungen aufzeigen“, wie deren Personal mit der Belastung des Schulgebäudes durch den Schadstoff Naphthalin umgehen soll.