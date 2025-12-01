Im Zuge der Sanierung des Schlossparks in Ballenstedt sollen weitere Bäume gefällt und Totholz entfernt werden. Ziel ist es, Gefahren zu beseitigen und Platz für Neupflanzungen zu schaffen. Auch die Buchsbaumhecken zwischen den Wasserbecken sollen entfernt werden.

Ballenstedt/MZ. - Im Zuge der Sanierung des Ballenstedter Schlossparks sollen weitere Baumpflege- und Baumfällarbeiten durchgeführt werden, und zwar so schnell wie möglich, sagt Bauamtsleiter Wilfried Dette. Bis Ende Februar ist dafür Zeit, möglicherweise könnte die Stadt auch mit Hilfe einer Sondergenehmigung die Arbeiten bis Ende März durchführen. „Die Zeit soll wirklich genutzt werden, um voranzukommen“, betont er.