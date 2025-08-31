Die Fantastischen Vier touren mit ihrem neuen Album durchs Land. Das Staatstheater Braunschweig holt sich einmal pro Jahr „Großen Besuch“ ins Haus. Zusammen wird daraus ein besonderer Auftritt.

Braunschweig - Großer Besuch im Großen Haus: Die Fantastischen Vier haben am Abend das ausverkaufte Staatstheater in Braunschweig gerockt. Während ihrer aktuellen Tour machten Smudo, And.Ypsilon, Thomas D und Michi Beck mit einem besonderen Stopp Station in Niedersachsen.

Im Gegensatz zu den gewohnten großen Open-Air-Bühnen nahmen die Musiker die Fans in der besonderen Enge des Theaters mit vier Rängen mit auf eine Reise durch mehr als 35 Jahre deutscher Musikgeschichte.

Das Staatstheater reihte den Auftritt der Rap-Combo in die Konzertreihe „GroßerHaus-Besuch“, für die in den Jahren zuvor Jan Delay, Clueso, Bosse und Kettcar nach Braunschweig kamen.