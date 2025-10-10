Linus Bruhn tritt schon zum zweiten Mal bei The Voice of Germany an. Daher gilt er in der aktuellen Staffel als „Allstar“. Damals war er im Team von Stefanie Kloß, jetzt landete er nach einem kleinen Coach-Streit bei Rea Garvey.

"The Voice"-Allstar Linus Bruhn: So lief sein Comeback bei den Blind-Auditions

Halle (Saale)/MZ. - Zehn Jahre nach seinem ersten Auftritt steht ein bekanntes Gesicht bei den Battles wieder auf der „The Voice of Germany“-Bühne: Linus Bruhn aus Halle. Der Musiker wagt ein Comeback in der beliebten Gesangsshow und will diesmal noch weiter kommen als damals.