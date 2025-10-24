The Voice of Germany Gesangsduell mit Ukrainerin: Meistert Eisleber Sänger nächste Runde der Castingshow?

Marc Spitze aus Eisleben tritt in der Castingshow „The Voice of Germany“ an. Um eine Runde weiterzukommen, muss er sich in den „Battles“ gegen seine Gesangspartnerin aus der Ukraine durchsetzen. Was die beiden Kandidaten verabredet haben.