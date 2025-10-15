Marc Spitze schafft es in die Castingshow „The Voice of Germany" mit namhaften Jurymitgliedern wie Nicos Santos. Wie der junge Mann die Dreharbeiten erlebte.

„The Voice of Germany“: Wie weit kommt Eisleber Sänger und Gitarrist?

Der Eisleber Marc Spitze geht in der aktuellen Staffel von „The Voice of Germany" an den Start.

Kenner des Wettstreites wissen: In dieser ersten Runde sehen die Jurymitglieder die Kandidaten nicht, sondern entscheiden nur nach Gehör, ob sie den Sänger oder die Sängerin als Coach unterstützen wollen. In der aktuellen Staffel sind das Rea Garvey, Nicos Santos, Shirin David sowie Michi und Smudo von den .

Eisleben. - Mal was Neues wagen, raus aus der Komfortzone – der Eisleber Musiker Marc Spitze hatte sich genau das vorgenommen. Die Suche nach Talenten für die 15. Staffel der TV-Show „The Voice of Germany“ kam ihm da gerade recht.